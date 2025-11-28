? Il Successo de Il Commissario Ricciardi 3 e L’Attesa per la Quarta Stagione

La terza stagione della serie Rai, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, si è conclusa con il 22,1% di share e un finale drammatico. Il successo è dovuto alla svolta intima di Lino Guanciale e al carisma dei personaggi secondari ambientati nella Napoli aristocratica e popolare. Commissario Ricciardi: La Svolta Intima e il Futuro . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Il Successo de Il Commissario Ricciardi 3 e L’Attesa per la Quarta Stagione

Leggi anche questi approfondimenti

Il Commissario Montalbano, nuova stagione sì o no ? Il successo delle repliche è un qualcosa di unico nella tv italiana. Dopo Il Metodo Catalanotti, manca Riccardino, l’ultimo libro di Andrea Camilleri, che chiuderebbe il ciclo del personaggio di Montalbano. - facebook.com Vai su Facebook

Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione - Dopo il finale della terza stagione de Il Commissario Ricciardi in tanti si chiedono: "si farà una quarta stagione? Come scrive superguidatv.it

Il commissario Ricciardi 4 si farà? Lino Guanciale non ama andare oltre la terza stagione, ma… - Visto il grande successo, molti scommettono di sì, ... Riporta donnapop.it

L’amaro finale de Il commissario Ricciardi 3, De Giovanni spiega perchè Enrica è morta - Il finale de Il commissario Ricciardi 3 non è piaciuto al pubblico e De Giovanni spiega perchè Enrica è morta ... Lo riporta ultimenotizieflash.com