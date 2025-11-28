? L’Addio di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? Gli Autori Smentiscono

Nonostante le voci e le polemiche generate principalmente da Selvaggia Lucarelli, che hanno reso l'attrice la vera protagonista dell'edizione 2025, gli autori del programma di Milly Carlucci si limitano a un freddo "Non ci risulta". La Tensione in Studio e le Voci di Abbandono Barbara d'Urso è stata, suo malgrado, il fulcro dell'edizione 2025 di .

