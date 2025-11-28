? Crisi Elia-Delle Piane | La Telenovela Continua tra TV e Social

Duro botta e risposta tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Dopo che la showgirl ha definito “una barzelletta” l’ipotesi che lui non sapesse della rottura, Delle Piane replica immediatamente su Instagram definendo le dichiarazioni di lei “pura invenzione” e smentendo di essere stato avvisato in anticipo. La Versione di Antonella Elia in TV La . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Crisi Elia-Delle Piane: La Telenovela Continua tra TV e Social

