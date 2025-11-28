???? Teresa Marchesini | Chi è la Quasi Gemella Custode dei Segreti e dell’Eredità di Anna Marchesini

Sorella maggiore e “guardia del corpo” del genio della comicità italiana, Teresa Marchesini ha condiviso un legame indissolubile con Anna La Spalla del “Genio di Casa” Teresa Marchesini è la sorella maggiore, con solo 14 mesi di differenza, della celebre attrice e comica Anna Marchesini. Nonostante la notorietà di Anna, Teresa è sempre rimasta lontana . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ???? Teresa Marchesini: Chi è la “Quasi Gemella” Custode dei Segreti e dell’Eredità di Anna Marchesini

