? Patrizia Mirigliani Contro Martina Colombari | Che Dispiacere le Tue Parole a Belve
La Patron di Miss Italia replica alle dichiarazioni dell’ex reginetta, che aveva definito il concorso “superato” e senza senso. Mirigliani sottolinea l’incoerenza della Colombari, che solo un anno prima presiedeva la giuria con grande entusiasmo. L’Amarezza di Patrizia Mirigliani Le recenti dichiarazioni di Martina Colombari a Belve sul valore attuale di Miss Italia non sono . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
