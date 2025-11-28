? Martina Stella Età Carriera Cinema Teatro Tv vita privata

Martina Stella: La “Corpo Celeste” del Cinema Italiano Tra Muccino, Amori Noti e La Maturità Artistica Martina Stella, nata a Impruneta (Firenze) nel 1984, l’attrice è esplosa giovanissima con L’ultimo bacio, diventando un’icona generazionale. Dagli amori con Valentino Rossi e Lapo Elkann al matrimonio con Andrea Manfredonia, ripercorriamo la carriera tra cinema d’autore, fiction TV . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Martina Stella, Età, Carriera, Cinema, Teatro, Tv, vita privata

