Zootropolis 2 segna un record in Cina sovvertendo una tendenza negativa degli ultimi anni

Nonostante la luna di miele tra la Cina e Hollywood si possa considerare finita, il primo giorno di incassi di Zootropolis 2 da quelle parti ha segnato un record per un film di animazione americano. Il pubblico cinese fa un'eccezione per Judy e Nick, a quanto pare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Zootropolis 2 segna un record in Cina, sovvertendo una tendenza negativa degli ultimi anni

Approfondisci con queste news

Questo è il segnale per correre a prendere i vostri biglietti per #Zootropolis2 ? Il nuovo film Disney vi aspetta ssssssssolo al cinema. Zootropolis 2 Dal 26 Novembre al 7 Dicembre ? Orario spettacoli: 17:00, 19:15 e 21:30 Biglietto intero: €7 Bigliet - facebook.com Vai su Facebook

Zootropolis 2 segna un record in Cina, sovvertendo una tendenza negativa degli ultimi anni - Nonostante la luna di miele tra la Cina e Hollywood si possa considerare finita, il primo giorno di incassi di Zootropolis 2 da quelle parti ha segnato un record per un film di animazione americano. Come scrive comingsoon.it

Zootropolis 2, previsto un debutto record al box-office: cosa dicono le prime reazioni sul sequel Disney? - Sono arrivate le prime reazioni della stampa al nuovo film d'animazione Disney che già prevede un incasso record al suo debutto nelle sale e probabilmente ci si aspetta uno dei migliori risultati dell ... Scrive msn.com

"Zootropolis 2", il sequel Disney al cinema: "Riprende il messaggio di speranza del primo e lo amplifica" - Il nuovo film Disney riporta Judy Hopps e Nick Wilde al cinema tra emozione, crescita e tecnica d’avanguardia. Secondo msn.com