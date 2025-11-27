Zootropolis 2 se la Disney rivede i buddy cop movie | Byron Howard e Jared Bush raccontano il film

La musica di Michael Giacchino, gli animali e le apparenze che ingannano: la nostra video intervista ai registi del 64° Classico Walt Disney. In sala. Più azione, più divertimento, più. charm. Zootropolis 2 - 64° Classico Disney e sequel diretto del film datato 2016 - rivede in chiave animata il linguaggio tipico dei buddy cop movie. Da una parte Judy Hopps, dall'altra Nick Wilde. Come se fossero Mel Gibson e Danny Glover in Arma Letale eccoli alle prese con un caso spinoso: quando il serpente Gary DèSnake mette sottosopra la metropoli, i due devono muoversi sotto copertura per smascherare un intricato piano criminale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

