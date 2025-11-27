Zootropolis 2 la caccia agli easter egg | tutti i rimandi nascosti che forse non hai visto

Zootropolis 2 non è soltanto un ritorno nell’universo creato da Disney, è una vera e propria caccia al tesoro. Ogni sequenza, ogni scorcio della metropoli animata nasconde una citazione, un frammento di storia del cinema che gli spettatori più attenti possono scovare come piccoli premi disseminati lungo la trama: 1) Pezzotti e Padelle: il doppio omaggio a Rapunzel Il primo richiamo arriva durante l’inseguimento in città a bordo della “ Piggy Mobile ” quando tra il caos ricompare il signor Donnolesi, un furfante conosciuto nella prima pellicola, questa volta non si limita a vendere film “ancora da uscire”, come nel primo capitolo, ma propone “i grandi classici” incluso un improbabile Rapunzel 2, un riferimento sottilissimo, che gioca con i rumor sui futuri progetti Disney di un sequel o un live action. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Zootropolis 2, la caccia agli easter egg: tutti i rimandi nascosti che (forse) non hai visto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da film originale a sequel a caccia di franchise, Zootropolis evolve in direzione blockbuster seriale, guardando ai classici del genere action e poliziesco con grande capacità di farli proprio e creare uno spettacolo divertente, commovente, di magnitudo enorme - facebook.com Vai su Facebook

Zootropolis 2 è il degno sequel del miglior film d'animazione del decennio (e racchiude molti messaggi importanti) - Una storia classica di animali antropomorfi Disney e un poliziesco, sono usati per raccontare l'incastro tra aspirazioni della nostra società e realtà di chi la popola ... Secondo wired.it

“Zootropolis 2” di Byron Howard e Jared Bush - Secondo capitolo del classico Disney, Zootropolis 2 si focalizza sulle avventure di Judy e Nick, rispettivamente una coniglietta e una volpe, decisi ... Da nonsolocinema.com

"Zootropolis 2" conquista i fan: tutti i motivi per vedere il sequel animato e cosa sapere - Scopri perché "Zootropolis 2" è il sequel animato da non perdere: trama, nuovi personaggi, misteri da risolvere e tutto ciò che c’è da sapere sul film ... Riporta tag24.it