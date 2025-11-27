Zootropolis 2 è l’esempio perfetto di come si fa un sequel
Che bello è quando Disney torna a fare la Disney. Che bello è quando si prende il tempo di sviluppare dei sequel che funzionano, su franchise forti e amati. Anzi, addirittura riesce a sviluppare sequel che superano l’originale. È successo con Toy Story prima, in parte con Inside Out dopo e con Zootropolis ora. A distanza di nove anni dal primo, meraviglioso film, Zootropolis 2 arriva in sala pronto ad incassare tanto quanto il primo. Perché Zootropolis 2 non è solo il ritorno del duo formato dalla coniglietta Hoops e dalla volpe Wild, ma anche un grande film capace di raccontare tanto su di noi, quanto sul cinema e sul mondo che viviamo tutti i giorni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
