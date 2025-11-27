Zootropolis 2 | ci sono scene post-credits?

Dopo la visione del film, tutti ci chiediamo se rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda in attesa di una o più possibili scene post-credits, perché spesso, ci regalano perle o segnali su possibili scenari o sequel futuri. Ma in questo caso, vale la pena aspettare i titoli di coda di Zootropolis 2? La risposta è decisamente si! Cosa succede nella scena post-credits?. Una piccola scena, molto semplice, ma carica di significato, ricca di simboli e possibili spiragli futuri. Judy si trova davanti alla finestra di casa sua, è tranquilla, soddisfatta per aver recuperato la sua immancabile carota-registratore che la accompagna da sempre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Zootropolis 2 : ci sono scene post-credits?

