Dopo l’uscita di Zootropolis 2, viene naturale chiedersi se la storia di Judy e Nick sia finita qui, oppure no. Il film chiude molte linee narrative, ma allo stesso tempo da la sensazione di un progetto che potrebbe tornare con qualcosa di nuovo, ed è per questo che molti fan parlano già di un possibile Zootropolis 3. Il secondo capitolo si conclude in modo completo, eppure, molti dettagli fanno pensare che gli autori non abbiano voluto chiudere del tutto la porta. Infatti, la scena post-credits, in cui, Judy posa la sua carota-registratore e poco dopo una più cade sul davanzale, come se fosse un presagio di qualcosa in arrivo, sembra costruita per far riflettere, per alimentare la curiosità tra i fan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Zootropolis 2: ci sarà un terzo capitolo?