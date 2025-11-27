nuove anticipazioni e dettagli su Zootopia 2. Il film Zootopia 2 rappresenta uno degli appuntamenti cinematografici più attesi del 2025, con una trama che prosegue le avventure dei celebri personaggi Nick Wilde e Judy Hopps. La pellicola, distribuita in sala in occasione del periodo natalizio, mostra un’evoluzione dei protagonisti, passando da semplici detective a partner nel dipartimento di polizia di Zootopia, e presenta sviluppi che potrebbero anche alimentare le speculazioni sul possibile sviluppo di un’attrazione romantica tra i personaggi principali. trama e sviluppo del film. ricostruzione della relazione tra Nick e Judy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Zootopia 2 cast e regista parlano degli fan edits di wildehopps e della chimica tra i personaggi