Zootopia 2 cast e regista parlano degli fan edits di wildehopps e della chimica tra i personaggi
nuove anticipazioni e dettagli su Zootopia 2. Il film Zootopia 2 rappresenta uno degli appuntamenti cinematografici più attesi del 2025, con una trama che prosegue le avventure dei celebri personaggi Nick Wilde e Judy Hopps. La pellicola, distribuita in sala in occasione del periodo natalizio, mostra un’evoluzione dei protagonisti, passando da semplici detective a partner nel dipartimento di polizia di Zootopia, e presenta sviluppi che potrebbero anche alimentare le speculazioni sul possibile sviluppo di un’attrazione romantica tra i personaggi principali. trama e sviluppo del film. ricostruzione della relazione tra Nick e Judy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Una grande sorpresa per gli appassionati: Michael J. Fox entra nel cast di Zootopia 2 prestando la voce a un personaggio chiamato "Michael J.-The Fox". In un gioco di parole perfetto per il suo cognome e il mondo animale del film, si unisce al ritorno dei team
Zootopia 2: rivelato il ruolo di Michael J. Fox - Fox in Zootopia 2 e come il suo personaggio influenzerà la nuova avventura Disney.
"Zootopia 2" prova a vincere la difficile "sfida del miliardo" - Quasi dieci anni dopo aver conquistato il pubblico globale, il mondo di Zootopia 2 torna nelle sale italiane il 26 novembre, chiamato a raccogliere l'eredità di un film che incassò oltre un miliardo