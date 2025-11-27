Zirkzee in Serie A Juve e Roma snobbate | ha deciso dove andare

Il nome di Zirkzee è destinato a scaldare un freddo gennaio, ma per lui non sarà né Juve, né Roma. L’ex Bologna ha già deciso dove andare. Joshua Zirkzee è tornato ad essere uno dei nomi più discussi del mercato europeo, soprattutto in ottica Serie A. Prima la Juventus, poi la Roma: entrambe lo seguono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zirkzee in Serie A, Juve e Roma snobbate: ha deciso dove andare

