Zielinski sui social dopo la doccia fredda | Sconfitta amara ma non molliamo Testa subito alla partita di domenica

Zielinski si prepara per la prossima partita di campionato! La reazione del polacco dopo la sconfitta incassata in Champions League. Dopo la sconfitta subita al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, l'ex centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha reagito sui suoi canali social, commentando con determinazione l'amaro epilogo della partita. Il gol decisivo di Gimenez, che ha battuto Sommer al 93? sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha fatto sì che l'Inter uscisse con le mani vuote da Madrid, nonostante una prestazione di qualità, soprattutto nel secondo tempo. Zielinski ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra, nonostante il risultato negativo: « Sconfitta amara, ma non molliamo.

