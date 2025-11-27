Inter News 24 Zielinski, dice la sua ai microfoni di Prime Video al termine della grande sfida europea contro i nerazzurri! Le parole del polacco. Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid. Il centrocampista polacco, autore di un gol nel match, ha commentato con dispiacere il risultato finale, pur sottolineando la buona prestazione della squadra. MATCH – «Siamo sicuramente dispiaciuti per come è andata, abbiamo fatto un’ottima partita e fa sempre male perdere così. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma dopo aver fatto una buona partita non siamo riusciti a segnare il secondo gol per chiudere la partita e alla fine l’Atletico l’ha fatto loro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski a Prime: «Io penso che non avremo grandi problemi. Siamo una grande squadra e abbiamo sempre reagito»