Zes la nostra guida | credito d’imposta sportello unico e bonus assunti Tutte le misure
L’acronimo è Zes, sta per Zona economica speciale, e dal 20 novembre è in vigore anche nelle Marche dopo l'approvazione a tappe forzate del Ddl annunciato il 4 agosto dalla premier Meloni. Che cosa c’è nella legge numero 171 del 18 novembre 2025, che estende alle Marche e all'Umbria (regioni in transizione) il turbo-regime già valido nel Mezzogiorno d'Italia? Credito d’imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali, agevolazioni fiscali e amministrative, sburocratizazione spinta, dall’autorizzazione unica per gli investimenti e l’attività d’impresa allo sportello unico digitale. Ecco qui una guida pratica per orientarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
