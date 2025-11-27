L’acronimo è Zes, sta per Zona economica speciale, e dal 20 novembre è in vigore anche nelle Marche dopo l'approvazione a tappe forzate del Ddl annunciato il 4 agosto dalla premier Meloni. Che cosa c’è nella legge numero 171 del 18 novembre 2025, che estende alle Marche e all'Umbria (regioni in transizione) il turbo-regime già valido nel Mezzogiorno d'Italia? Credito d’imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali, agevolazioni fiscali e amministrative, sburocratizazione spinta, dall’autorizzazione unica per gli investimenti e l’attività d’impresa allo sportello unico digitale. Ecco qui una guida pratica per orientarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zes, la nostra guida: credito d’imposta, sportello unico e bonus assunti. Tutte le misure