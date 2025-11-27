Zelensky vuole garanzie di sicurezza dagli Usa Ma Trump lo gela | Prima accetta la pace
Sembra senza via d’uscita, tra veti e controveti che stanno facendo perdere la pazienza a Donald Trump, il negoziato di pace tra Ucraina e Russia. Malgrado a parole Washington continui a manifestare “ottimismo” per una rapida approvazione del piano proposto dal tycoon, sia Kiev che Mosca non fanno altro che avanzare pretese, spesso irrealistiche, e rigettare ogni forma di mediazione. Botta e risposta tra Ucraina e Russia. Anche ieri dall’amministrazione ucraina non sono arrivate grandi aperture all’approvazione della bozza di accordo. Anzi, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha annunciato che è “ormai imminente un incontro tra i team negoziali di Stati Uniti e Ucraina”, da cui si aspetta “risultati concreti”, soprattutto per quanto riguarda la questione delle cessioni territoriali — che Kiev continua a rifiutare — e le garanzie di sicurezza occidentali per impedire alla Russia di riprendere il conflitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
