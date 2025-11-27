Zazzaroni difende Chivu | L’Inter ha dimostrato ancora superiorità i motivi delle sconfitte sono questi

Inter News 24 Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Ivan Zazzaroni ha analizzato sul suo profilo Instagram il momento dell’ Inter. IL MOMENTO DI CHIVU – E dopo il Napoli e Conte è il turno dell’Inter e di Chivu, fino all’altro giorno esaltato da fogli, tv e foglietti. Leggo di presunzione, di superficialità. Superficiali e presuntuosi sono quelli che trovano il modo di attaccare una squadra a tre punti dalla prima in campionato e seconda in Champions insieme a Psg, Bayern e Real. INTER DOPO LA SCONFITTA – L’Inter gioca un ottimo calcio, ha messo sotto Milan e Atletico (a Madrid) e perso cinque partite su 17 per errori individuali e dunque rimediabili. 🔗 Leggi su Internews24.com

