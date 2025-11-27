Zanetti svela | Una sola gara da rigiocare con l’Inter? Non ho alcun dubbio ecco quale rigiocherei…

Inter News 24 Zanetti racconta una notte che vorrebbe rivivere del suo passato da giocatore nerazzurro: «Ecco qual è la partita che rigiocherei con l’Inter.». L’ex capitano dell’Inter, Javier Zanetti, ha raccontato al canale FantaLab su YouTube quale partita della sua lunga carriera con i nerazzurri rigiocerebbe, se gli fosse data l’opportunità. Con ben 858 presenze con la maglia dell’ Inter, Zanetti ha scelto un incontro storico e molto significativo per la sua carriera. « Rigiocherei quella della notte di Madrid », ha esordito Zanetti, riferendosi alla storica finale di Champions League vinta dall’ Inter nel 2010 contro il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Internews24.com

