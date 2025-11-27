Zago | Lo sputo a Simeone? Mi pento non mi appartiene Totti parlava nel sonno diceva ' Passami la palla'

L’ex difensore della Roma si racconta: “Mi rivedo in Mancini, è cattivo e sa impostare. Io razzista? Chi mi conosce sa che non è vero. Capello un duro, Zeman guardava oltre, Lucescu maestro di vita”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zago: "Lo sputo a Simeone? Mi pento, non mi appartiene. Totti parlava nel sonno, diceva 'Passami la palla'"

