Zago ed il ricordo di Ronaldo il Fenomeno | Era imprendibile mi dava incubi
Inter News 24 Zago, ex campione della Roma, ha ricordato il più grande avversario mai affrontato in campo: ovviamente era Ronaldo dell’Inter. Nel corso di un’intervista recente, Zago, ex difensore della Roma, ha avuto modo di ricordare alcuni dei momenti più significativi della sua carriera. Tra questi, uno dei più vividi riguarda l’incontro con Ronaldo il Fenomeno, l’attaccante brasiliano che ha segnato un’epoca nel calcio mondiale. Ronaldo è stato senza dubbio il giocatore più difficile da marcare per il difensore: «Li facevo arrabbiare di più io. Il più duro da marcare era sicuramente Ronaldo il Fenomeno, ho ancora gli incubi di quel 4-5 all’Olimpico. 🔗 Leggi su Internews24.com
Zago: "Lo sputo a Simeone? Mi pento, non mi appartiene. Totti parlava nel sonno, diceva 'Passami la palla'" - L’ex difensore della Roma si racconta: “Mi rivedo in Mancini, è cattivo e sa impostare. Da msn.com
Ronaldo: gol e dribbling all’Inter del “fenomeno” | video - Il “fenomeno” ha lasciato un ricordo indelebile soprattutto all’Inter dove per un paio di stagioni prima di essere bloccato dagli infortuni ha deliziato i tifosi nerazzurri con ... Riporta panorama.it
Ronaldo, per sempre il Fenomeno - Così una trentina di anni fa Jorge Valdano, acuto osservatore di calcio e ai tempi allenatore del Valencia, sintetizzò quel misto di potenza, tecnica e ... Lo riporta corrieredellosport.it