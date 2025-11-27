Zago ed il ricordo di Ronaldo il Fenomeno | Era imprendibile mi dava incubi

Nel corso di un'intervista recente, Zago, ex difensore della Roma, ha avuto modo di ricordare alcuni dei momenti più significativi della sua carriera. Tra questi, uno dei più vividi riguarda l'incontro con Ronaldo il Fenomeno, l'attaccante brasiliano che ha segnato un'epoca nel calcio mondiale. Ronaldo è stato senza dubbio il giocatore più difficile da marcare per il difensore: «Li facevo arrabbiare di più io. Il più duro da marcare era sicuramente Ronaldo il Fenomeno, ho ancora gli incubi di quel 4-5 all'Olimpico.

