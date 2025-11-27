Zaffini | In riforma i 3 profili di specializzazione infermieristica

Al Forum Risk Management, 'serve un salto professionale, culturale e clinico, sia per i medici sia per gli infermieri' Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Sulla "grande riforma delle professioni sanitarie" che il Parlamento e il Governo intendono portare avanti nei prossimi mesi, "ci sarà lo s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Zaffini: "In riforma i 3 profili di specializzazione infermieristica"

Argomenti simili trattati di recente

Zaffini: “In riforma i 3 profili di specializzazione infermieristica” - Sulla "grande riforma delle professioni sanitarie" che il Parlamento e il Governo intendono portare avanti nei prossimi mesi, "ci ... Da msn.com

Zaffini, entro fine legislatura riforma della sanità integrativa - "Spero entro la fine della legislatura di riuscire a consegnare al Parlamento la riforma" della sanità integrativa. Come scrive ansa.it

Zaffini (Fdi): "Per emoglobinopatie insistere su screening prenatale" - E' molto importante insistere ulteriormente sullo screening neonatale e prenatale perché è quello che ci dà maggiori risultati, ... Segnala adnkronos.com