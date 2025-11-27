Yukis revenge scopri teaser e poster del capitolo perduto di kill bill
il ritorno di uma thurman e il nuovo progetto ispirato a kill bill. Si intensificano le aspettative tra appassionati e addetti ai lavori riguardo un nuovo capitolo di Kill Bill, la celebre saga cinematografica di Quentin Tarantino interpretata da Uma Thurman. Anticipazioni recenti svelano un coinvolgimento particolare tra il regista e il mondo dei videogiochi, dando vita a un progetto che unisce cinema e intrattenimento digitale, mantenendo alta l’attenzione sul ritorno dell’iconica Sposa. le novità sul cortometraggio “the lost chapter: yuki’s revenge”. una collaborazione tra tarantino e fortnite. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Fortnite. . Noi Quentin Tarantino Il Capitolo Perduto: La Vendetta di Yuki debutta in Fortnite il 30 novembre alle ore 20:00 https://fn.gg/yukis-revenge - facebook.com Vai su Facebook
