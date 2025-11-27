Yuasa Battery ecco il mini abbonamento
E’ una Yuasa Battery che in campo si sta preparando per la difficile trasferta di Modena per invertire un trend negativo che sta caratterizzando questo inizio campionato. Ma fuori dal campo ci si prepara anche a quattro giorni di grandissima pallavolo al PalaSavelli con tutti i big mondiali che arriveranno nelle Marche. Mercoledì 3 dicembre alle 20.30 arriveranno i Campioni d’Europa della Sir Safety Scai Perugia. Sarà l’occasione per rivedere da vicino Simone Giannelli, miglior giocatore dell’ultimo Mondiale, Yuki Ishikawa, campione nipponico capace di accendere ogni palazzetto per un team umbro allenato magistralmente dal coach fanese Angelo Lorenzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Yuasa Battery e Unicef per la Giornata mondiale dell'infanzia - facebook.com Vai su Facebook
? 7ª giornata Superlega Yuasa Battery Grottazzolina PalaSavelli 23/11/25 ? 19.00 DAZN | VBTV #Superlega #GrottazzolinaPiacenza Vai su X
Yuasa Battery, ecco il mini abbonamento - Sarà valido per le prossime due sfide contro le corazzate Perugia e Trento: si va dai 25 euro per la curva ai 65 per la Tribuna Gold ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Yuasa Battery, campagna abbonamenti riaperta - La tessera può essere sottoscritta online su vivaticket o nei botteghini a Grottazzolina e Porto San Giorgio I 2. Si legge su ilrestodelcarlino.it
La Yuasa Battery spreca troppo. A Padova arriva un’altra sconfitta - SONEPAR : Gardini 12, Zoppellari 1, Diez (L1), Stefani, Polo 3, Nachev, Toscani (L2), Todorovic 2, Bergamasco, Orioli 21, Trucchio 7, McRaven, Maslulovic 15, Held 3 ... Lo riporta msn.com