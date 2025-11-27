yuasa battery ecco il mini abbonamento

E’ una Yuasa Battery che in campo si sta preparando per la difficile trasferta di Modena per invertire un trend negativo che sta caratterizzando questo inizio campionato. Ma fuori dal campo ci si prepara anche a quattro giorni di grandissima pallavolo al PalaSavelli con tutti i big mondiali che arriveranno nelle Marche. Mercoledì 3 dicembre alle 20.30 arriveranno i Campioni d’Europa della Sir Safety Scai Perugia. Sarà l’occasione per rivedere da vicino Simone Giannelli, miglior giocatore dell’ultimo Mondiale, Yuki Ishikawa, campione nipponico capace di accendere ogni palazzetto per un team umbro allenato magistralmente dal coach fanese Angelo Lorenzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

