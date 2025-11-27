Yildiz Xabi Alonso clamoroso retroscena di mercato | il tecnico lo voleva con sé al Bayer Leverkusen! Ora può riprovarci col Real | cosa è successo

Yildiz Xabi Alonso, il tecnico basco ha visto crescere il turco nel Bayern e provò a portarlo al Bayer Leverkusen nel 2022: ora lo vuole con sé al Real. La prestazione sontuosa offerta da Kenan Yildiz nel secondo tempo della sfida contro il Bodo Glimt ha riacceso i riflettori internazionali sul talento turco, confermando quanto il numero 10 della Juventus sia un giocatore destinato all’élite del calcio mondiale. Tuttavia, mentre la dirigenza bianconera lavora faticosamente per blindare il suo gioiello (con una trattativa per il rinnovo che vive una fase di stallo sulle cifre), dalla Spagna rimbalza un retroscena che spaventa i tifosi della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

