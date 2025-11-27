Yildiz Real Madrid Xabi Alonso chiama il fuoriclasse turco | da quel retroscena del 2022 al nodo rinnovo cosa succede

Yildiz Real Madrid, i blancos osservano lo stallo sul contratto: Xabi Alonso conosce il turco dai tempi del Bayern e lo vuole portare in Spagna. L’incantevole secondo tempo disputato contro il Bodo Glimt ha riacceso i riflettori su Kenan Yildiz, confermandolo come il gioiello più lucente della Juventus. Tuttavia, la luce emanata dal numero 10 bianconero ha attirato attenzioni pericolose, rendendo la questione del rinnovo contrattuale una priorità assoluta e, al contempo, un rischio calcolato. Secondo quanto riportato da La Stampa, la trattativa tra la Vecchia Signora e l’entourage del giocatore vive una fase di stallo che sta ingolosendo le big europee, con il Real Madrid in prima fila. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

