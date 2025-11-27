Yildiz Juve il rinnovo è ancora in alto mare | le parti continuano a trattare ma c’è distanza intanto quel top club preme per averlo subito! Ultime

di Luca Fioretti Yildiz Juve, le parti trattano ma c’è distanza: la richiesta è di 6 milioni, il Real Madrid osserva e Xabi Alonso spinge per averlo in Spagna. Il grandissimo secondo tempo disputato da Kenan Yildiz nella gelida notte norvegese di Bodo non ha solo regalato tre punti vitali alla Juventus in Champions League, ma ha inevitabilmente riaperto con prepotenza il capitolo relativo al suo futuro. La prestazione da fuoriclasse (voto 8 per la Gazzetta ) ha confermato che il numero 10 è il fulcro tecnico della squadra di Luciano Spalletti, ma la situazione contrattuale resta un nodo spinoso da sciogliere per la dirigenza della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il rinnovo è ancora in alto mare: le parti continuano a trattare ma c’è distanza, intanto quel top club preme per averlo subito! Ultime

