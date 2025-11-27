Yildiz e Maignan campioni in bilico di cui non si può fare a meno

Quando è entrato lui l'altra sera sul campo del Bodo Glimt, si è accesa la Juve che - trascinata dalle sue giocate - è riuscita a ribaltare il risultato vincendo la gara. La Vecchia Signora è sempre più Kenan Yildiz-dipendente. I numeri parlano chiaro e non può essere un caso che le migliori prestazioni dei bianconeri negli ultimi due (balbettanti) anni siano coincise con le serate di grazia del gioiellino turco. Motivo per cui - al di là del contratto in essere fino al 2029 - la Juventus intende blindarlo col prolungamento per un'ulteriore stagione (2030) e soprattutto un cospicuo aumento d'ingaggio.

