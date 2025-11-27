di Francesca Non c’è pace per i tifosi della Juventus, la trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt è risultata più glaciale ma per quanto si è visto in campo. Ora le voci su Yildiz complicano tutto ulteriormente. Da giorni, forse settimane, Kenan Yildiz è al centro di voci di mercato, di trattative intavolate, spesso smentite ma l’attenzione dei migliori club europei sul talento turco è reale. In queste ultime ore un interessamento dell’Arsenal aveva fatto sobbalzare i tifosi della Juventus. In effetti questa Juve e, soprattutto, la Juve del futuro sembra non poter fare a meno del suo gioiellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz-Arsenal, la conferma non piace al mister: trattativa già chiusa