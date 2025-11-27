XX Concerto di Natale in Cattedrale a Pisa

Giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 21:00, si terrà il Concerto di Natale nella Cattedrale di Pisa, giunto alla XX edizione, organizzato dall'Opera della Primaziale Pisana con il contributo di Fondazione Pisa e per quest'anno anche del Ministero della Cultura.Un programma solenne con la Messa in si.

