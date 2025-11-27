XSempre il nuovo singolo di Antonino
ph. by Fabrizio Cestari MILANO – È in radio “XSempre”, il singolo di Antonino contenuto in “VENTI25”, l’album con cui si celebrano vent’anni di musica, verità e rinascita dell’artista pugliese, arrivato al successo con la partecipazione e vittoria dell’edizione di Amici di Maria De Filippi del 2005. L’album è disponibile in digitale (Courage Live ADA Music). “XSempre” è un ritorno alla matrice più autentica di Antonino, quella dell’interprete che sa farsi racconto e verità. È una canzone sull’assenza, ma anche sul coraggio di ricordare. La voce si fa confessione, fino all’ultimo verso. Vent’anni di musica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Con “XSempre”, Antonino apre un nuovo capitolo della sua carriera: un brano che parla di assenza e memoria, anticipando l’album “VENTI25”, sintesi di vent’anni di musica, emozioni e rinascite. Un viaggio tra passato e presente, dove ogni nota diventa rac - facebook.com Vai su Facebook
Antonino celebra 20 anni di carriera con “VENTI25”: il nuovo album e il singolo “XSempre” - Vent’anni di palchi, incontri, silenzi, ritorni e rinascite. Come scrive panorama.it
“Xsempre” il nuovo di Antonino - “ XSempre ” è un ritorno alla matrice più autentica di Antonino, quella dell’interprete che sa farsi racconto e verità. Segnala radiowebitalia.it
Antonino celebra vent’anni di carriera con “Venti25” | Guarda il video di "XSempre" - Tgcom24 presenta in anteprima il video del nuovo singolo “XSempre”. Scrive msn.com