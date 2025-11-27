ph. by Fabrizio Cestari MILANO – È in radio “XSempre”, il singolo di Antonino contenuto in “VENTI25”, l’album con cui si celebrano vent’anni di musica, verità e rinascita dell’artista pugliese, arrivato al successo con la partecipazione e vittoria dell’edizione di Amici di Maria De Filippi del 2005. L’album è disponibile in digitale (Courage Live ADA Music). “XSempre” è un ritorno alla matrice più autentica di Antonino, quella dell’interprete che sa farsi racconto e verità. È una canzone sull’assenza, ma anche sul coraggio di ricordare. La voce si fa confessione, fino all’ultimo verso. Vent’anni di musica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “XSempre”, il nuovo singolo di Antonino