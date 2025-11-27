XRP si prepara al Rally di Natale? Obiettivo 5 dollari nel mirino

I segnali on-chain e la difesa dei 1,90 dollari sostengono la teoria del possibile rally natalizio di XRP. Intanto i trader guardano anche a PepeNode e al suo originale modello “mine-to-earn”. Come gran parte del settore delle criptovalute, XRP sta attraversando una fase di significativa turbolenza. Dopo aver toccato un massimo storico di 3,65 dollari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - XRP si prepara al Rally di Natale? Obiettivo 5 dollari nel mirino

