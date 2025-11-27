X Factor 2025 | stasera su Sky la Semifinale con l' orchestra una doppia eliminazione e Irama super ospite

Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, è di scena la Semifinale di X Factor 2025, da cui usciranno i 4 finalisti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Il Super Ospite sarà IRAMA e nella prima manche i concorrenti canteranno accompagnati dall’orchestra. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025: stasera su Sky la Semifinale, con l'orchestra, una doppia eliminazione e Irama super ospite

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

X Factor Italia. . DELIA - Medley "Llorona" di Chavela Vargas e "Barrio" di Mahmood - Live 5 X Factor 2025 Per DELIA i medley sono sinonimo di libertà, stasera si esibisce con una fusione dei brani di Vargas e Mahmood Ogni giovedì #XF2025 su Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook

Il giovedì è sssolo X Factor: tutto pronto per stasera? Vi aspettiamo con #XF2025 alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV_It Vai su X

X Factor 2025, oggi la semifinale: doppia eliminazione e Irama ospite - Stasera giovedì 27 novembre va in scena la semifinale di X Factor 2025: spoiler, anticipazioni, squadre, giudici. Come scrive msn.com

X Factor 2025, semifinale stasera: due eliminazioni e orchestra dal vivo - Stasera la semifinale di X Factor 2025: scopri le canzoni dei 6 concorrenti, gli ospiti Irama e Brina Knauss, e chi rischia l'eliminazione prima della finale di Napoli ... Scrive lifestyleblog.it

X Factor, una novità assoluta per la semifinale: cosa cantano i 6 artisti ancora in gara - Cosa vedere in TV stasera, giovedì 27 novembre 2025: la semifinale di X Factor con una grande orchestra dal vivo. Secondo libero.it