Il mix tra tensione da verdetto, meccanismo Skoda Green Light e ritorno dell’orchestra crea un richiamo immediato, perfetto per chi segue la competizione con spirito da countdown. OGGI alle 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW. È il momento della semifinale di X Factor 2025: giovedì 27, su Sky e in streaming su NOW, i sei artisti ancora in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo scogli. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - X Factor 2025 Sky NOW - Semifinale con orchestra e doppia eliminazione accende la corsa alla finale

