X factor 2025 semifinale | ospiti manche e candidati alla vittoria

Una serata ricca di tensione e spettacolo si appresta ad andare in scena con la semifinale di X Factor 2025. La competizione, trasmessa in diretta su Sky Uno, vede i sei concorrenti rimasti in gara sfidarsi per conquistare un posto nella tanto attesa finale, che si svolgerà il 4 novembre in piazza del Plebiscito a Napoli. La manifestazione si distingue non solo per le esibizioni dei giovani talenti, ma anche per la presenza di ospiti di grande calibro, pronti a impreziosire la serata con performance di livello elevato. ospiti e guest star della semifinale di X Factor 2025. La serata vip si arricchirà con la partecipazione di Irama, artista di grande successo, che presenterà il suo nuovo album “Antologia della vita e della morte”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

