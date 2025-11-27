X Factor 2025 gli Inediti | DELIA canta il senso di appartenenza e la nostalgia per la sua terra in SICILIA BEDDA

Comingsoon.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DELIA ha orgogliosamente composto un Inedito da cantare nella sua lingua regionale. Con SICILIA BEDDA, la concorrente del roster di Jake La Furia racconta l'amore per una terra costretta a lasciar andare i suoi figli. Il brano ha stregato Achille Lauro. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

x factor 2025 gli inediti delia canta il senso di appartenenza e la nostalgia per la sua terra in sicilia bedda

© Comingsoon.it - X Factor 2025, gli Inediti: DELIA canta il senso di appartenenza e la nostalgia per la sua terra in SICILIA BEDDA

Approfondisci con queste news

x factor 2025 ineditiX Factor 2025, gli Inediti: DELIA canta il senso di appartenenza e la nostalgia per la sua terra in SICILIA BEDDA - Con SICILIA BEDDA, la concorrente del roster di Jake La Furia racconta l'amore per una terra costretta a lasciar and ... Come scrive comingsoon.it

x factor 2025 ineditiX Factor 2025, le pagelle del quinto Live: con gli inediti rischiano i più bravi - Questa edizione, partita con il freno a mano tirato, sta tirando fuori un po’ la testa. Segnala rollingstone.it

x factor 2025 ineditiX-Factor 2025, cosa è successo durante la puntata degli inediti? Pagelle ed eliminazione - Serata importante quella di ieri sera per i cantanti rimasti in gara a X- Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Inediti