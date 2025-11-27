X Factor 2025 è tempo di semifinale | in sei per conquistare la finale di Napoli
In onda questa sera. La corsa alla finale di X Factor 2025 entra nella sua fase più intensa. Giovedì 27, in prima serata su Sky e in streaming su NOW, i sei artisti rimasti in gara affrontano la semifinale, ultimo passaggio prima dell’appuntamento conclusivo del 4 dicembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli, dove verrà incoronato il vincitore dell’edizione. Per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, sarà una serata ricca di tensione: in programma due manche di cover che porteranno all’eliminazione di due concorrenti e definiranno così il quartetto finalista. 🔗 Leggi su 361magazine.com
