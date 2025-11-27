X Factor 2025 anticipazioni della semifinale | manche orchestra e doppia eliminazione

Si entra nel vivo delle ultime emozioni di X Factor 2025: stasera, giovedì 27 novembre, è tempo di semifinale. Una puntata fondamentale e un po’ temuta perché i concorrenti, ormai a un passo dal sogno della finale, dovranno affrontare due manche dense e impegnative. Come sempre, sarà il pubblico a fare la differenza: solo in quattro riusciranno a conquistare il pass per la grande serata conclusiva in Piazza del Plebiscito, a Napoli. “X Factor 2025”, come funziona la semifinale. Dopo settimane di cover, inediti e ballottaggi, nella puntata di stasera, giovedì 27 novembre, i concorrenti si giocano tutto in un appuntamento senza respiro. 🔗 Leggi su Dilei.it

