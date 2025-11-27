X Factor 2025 anticipazioni della semifinale | manche orchestra e doppia eliminazione

Si entra nel vivo delle ultime emozioni di X Factor 2025: stasera, giovedì 27 novembre, è tempo di semifinale. Una puntata fondamentale e un po’ temuta perché i concorrenti, ormai a un passo dal sogno della finale, dovranno affrontare due manche dense e impegnative. Come sempre, sarà il pubblico a fare la differenza: solo in quattro riusciranno a conquistare il pass per la grande serata conclusiva in Piazza del Plebiscito, a Napoli. “X Factor 2025”, come funziona la semifinale. Dopo settimane di cover, inediti e ballottaggi, nella puntata di stasera, giovedì 27 novembre, i concorrenti si giocano tutto in un appuntamento senza respiro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - X Factor 2025, anticipazioni della semifinale: manche orchestra e doppia eliminazione

Contenuti che potrebbero interessarti

Come già rivelato dalle anticipazioni, durante il daytime di oggi di Amici 25 abbiamo assistito all'ingresso nella scuola di tre nuovi allievi. Uno di loro, peraltro, ha già partecipato a X Factor! - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, anticipazioni e assegnazioni della seconda puntata dei Live Show (30 ottobre) Vai su X

X Factor 2025, anticipazioni della semifinale: manche orchestra e doppia eliminazione - “X Factor” è pronto per una semifinale con doppia eliminazione: le anticipazioni sulle assegnazioni e il meccanismo della serata ... Segnala dilei.it

La semifinale di “X Factor 2025”: assegnazioni canzoni e i pronostici sui finalisti - 20 su Sky Uno e NOW è infatti quello della semifinale con la manche orchestra, Irama come ospite “big ... Da iodonna.it

Anticipazioni quarta serata del Live show di “X Factor 2025” del 20 novembre: ospite, esibizioni e inediti - Prosegue la sfida a colpi di canzoni sul palco: questa sera, oltre l’ospite d’onore Levante, vedremo chi avanza di posizione. Come scrive alfemminile.com