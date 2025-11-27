WWE | Speculazioni e rumors sulla presenza di Roman Reigns a WM42
La WWE starebbe preparando il terreno per un possibile scontro tra CM Punk e Roman Reigns a WrestleMania 42 ? Questa è l’ipotesi dopo alcune anticipazioni importanti trapelate durante Raw. Intervenendo su Wrestling Observer Radio , Dave Meltzer ha ipotizzato che la compagnia stia indirizzando i fan verso un main event di grande impatto che coinvolgerà Il capo tribù e il ragazzo di Chicago. Sebbene Seth Rollins fosse stato un tempo un possibile avversario di Roman, le ultime mosse raccontano una storia diversa. “Non lo so, ma insomma, dovevano esserci Roman Reigns e Seth Rollins. E Seth ha detto che spera di tornare per WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
DOPO TANTE SPECULAZIONI DACIA SMENTISCE OGNI PROGETTO PER IL WRC Tra le papabili protagoniste del WRC 2027 oramai da alcuni mesi il marchio Dacia è al centro dei rumors internazionali, ma dal marchio del gruppo Renault hanno rotto il sile - facebook.com Vai su Facebook
Ermotti smentisce le speculazioni sul trasferimento di UBS dalla Svizzera Vai su X