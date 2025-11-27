World of Warcraft Midnight arriva il 3 marzo 2026

Blizzard ha annunciato la data di uscita di Midnight, il secondo capitolo della Saga dell’Anima del Mondo di World of Warcraft: l’espansione sarà disponibile dal 3 marzo 2026, portando i giocatori a difendere Lunargenta dall’avanzata di Xal’atath e del suo Sciame Famelico. Chi ha acquistato la Epic Edition o la Collector’s Edition fisica potrà iniziare a giocare in anticipo grazie all’ early access, previsto per il 26 febbraio. Accesso anticipato agli Alloggi già dal 2 dicembre. I preparativi per Midnight inizieranno molto prima del lancio. Con l’aggiornamento 11.2.7 di The War Within, intitolato L’Avvertimento, chi ha effettuato il preacquisto di Midnight avrà accesso anticipato agli Alloggi, la nuova funzionalità di personalizzazione domestica introdotta nella saga. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - World of Warcraft Midnight arriva il 3 marzo 2026

