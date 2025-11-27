Word Occupational Therapy Day 2025 | 27 ottobre

Bergamonews.it | 27 nov 2025

In occasione della Giornata Mondiale della Terapia Occupazionale, trascorsa il mese scorso, vogliamo far conoscere e valorizzare il ruolo fondamentale di questa figura riabilitativa, troppo spesso poco conosciuta o sottovalutata. L’obiettivo è quello di accendere i riflettori su uno dei tanti temi a noi cari per la nostra professione: l’ Accessibilità, intesa come diritto e opportunità per tutti di partecipare pienamente alla vita quotidiana. Accessibilità e terapia occupazionale: un ponte verso la partecipazione attiva. Abbattere le barriere per costruire autonomia. In un mondo in cui l’inclusione è sempre più al centro del dibattito pubblico, parlare di ‘accessibilità”’ non è più una questione solo tecnica o architettonica, ma anche sociale, sanitaria ed etica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

