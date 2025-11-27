Willy ucciso di botte appello ter per Gabriele Bianchi
Ergastolo definitivo per Marco Bianchi e un nuovo processo di appello, il terzo, per il fratello Gabriele. È la decisione dei giudici della quinta sezione penale della Cassazione per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, 21enne ucciso nel corso di un feroce pestaggio la notte tra il 5 e 6 settembre del 2020 nel centro di Colleferro (Roma). Per il maggiore dei fratelli di Artena è stato chiesto, come sollecitato dalla Procura generale, di ridiscutere le attenuanti generiche che gli sono state riconosciute nell’appello bis che portò a una condanna a 28 anni. Bianchi rischia quindi di essere nuovamente condannato all’ergastolo come in primo grado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Oggi la Cassazione ha confermato in via definitiva l’ergastolo per Marco Bianchi, uno dei due fratelli imputati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Anche per Gabriele torna l'incubo del carcere a vit - facebook.com Vai su Facebook
Willy ucciso di botte, appello ter per Gabriele Bianchi - Ergastolo definitivo per Marco Bianchi e un nuovo processo di appello, il terzo, per il fratello Gabriele. Segnala quotidiano.net
Omicidio Willy, appello ter per Gabriele Bianchi. “Ridiscutere le attenuanti”. Definitivo l’ergastolo al fratello Marco - Il terribile pestaggio avvenuto tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro nel quale perse la vita il 21enne di Paliano. quotidiano.net scrive
Omicidio Willy, ergastolo definitivo per Marco Bianchi. Terzo appello per Gabriele: «Escludere le attenuanti» - La sentenza della Corte di Cassazione, pena da riformulare per uno dei due fratelli, che era stato condannato a 28 anni con le attenuanti generiche ... msn.com scrive