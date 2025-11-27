Ergastolo definitivo per Marco Bianchi e un nuovo processo di appello, il terzo, per il fratello Gabriele. È la decisione dei giudici della quinta sezione penale della Cassazione per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, 21enne ucciso nel corso di un feroce pestaggio la notte tra il 5 e 6 settembre del 2020 nel centro di Colleferro (Roma). Per il maggiore dei fratelli di Artena è stato chiesto, come sollecitato dalla Procura generale, di ridiscutere le attenuanti generiche che gli sono state riconosciute nell’appello bis che portò a una condanna a 28 anni. Bianchi rischia quindi di essere nuovamente condannato all’ergastolo come in primo grado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Willy ucciso di botte, appello ter per Gabriele Bianchi