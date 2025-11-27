WhatsApp chiude le porte a ChatGPT e Copilot

27 nov 2025

WhatsApp non vuole che gli utenti usino sistemi di intelligenza artificiale di terze parti: porte chiuse per ChatGPT e Copilot. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

whatsapp chiude le porte a chatgpt e copilot

© Tuttoandroid.net - WhatsApp chiude le porte a ChatGPT e Copilot

