WhatsApp aggiunge i coriandoli ai messaggi | ecco quali emoji attivano l’effetto speciale
Il periodo delle feste porta con sé non solo panettoni e cenoni, ma anche una piccola sorpresa digitale che WhatsApp ha deciso di riservare ai suoi utenti. Con l’aggiornamento alla versione beta 2.25.35.11 per Android, disponibile attraverso il Google Play Beta Program, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo riporta in vita una funzione speciale che era già comparsa lo scorso anno: le animazioni di coriandoli per le reaction ai messaggi. Si tratta di un elemento puramente decorativo, certo, ma capace di trasformare una semplice emoji in un momento di celebrazione visiva. Quando reagisci a un messaggio con determinate emoji a tema festivo, lo schermo si riempie di coriandoli colorati che cadono dall’alto, creando un effetto dinamico e coinvolgente. 🔗 Leggi su Screenworld.it
