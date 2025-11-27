Wellness4Education a scuola il movimento torna protagonista
In Italia, i ragazzi si muovono troppo poco e la scuola è chiamata a reagire. Da questa urgenza prende forma Wellness4Education, un percorso educativo pensato per portare il benessere in classe, intrecciando sport, salute e consapevolezza e offrendo agli adolescenti nuovi strumenti per crescere attivi e responsabili delle proprie scelte. Un progetto per rimettere in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
