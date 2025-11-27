Weekend di cambiamenti meteo | miglioramento sabato nuova perturbazione in arrivo domenica

Sabato: il vortice lascia l'Italia. Nella giornata di sabato il sistema perturbato che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni si allontanerà verso la Grecia, lasciando dietro di sé solo una residua variabilità al Sud con fenomeni sempre più deboli e sporadici. Sul resto del Paese il tempo sarà più stabile grazie a un temporaneo rinforzo dell'alta pressione, anche se il promontorio resterà piuttosto fragile. Dal Nord Atlantico, infatti, una nuova perturbazione inizierà ad avvicinarsi e sarà la protagonista del meteo di domenica. Previsioni per sabato. Nord: prevalenza di sole o cielo poco nuvoloso, con velature in aumento alla sera, soprattutto al Nordovest.

