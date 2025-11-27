Weekend a Roma | 20 eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 novembre

L'ultimo weekend di novembre è arrivato, si entra ufficialmente nell'Avvento e, dunque, nella magia del Natale. I primi villaggi natalizi hanno inaugurato nella capitale, ma, nel fine settimana, ad aprire in orario inconsueto sono anche i musei in occasione di “Musei in Musica”. Non mancano i. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 29 e domenica 30 novembre

Argomenti simili trattati di recente

Questo weekend vi aspetto a Roma, allo spazio Esperienza Europa – David Sassoli, in Piazza Venezia, per una nuova tappa della mostra “Le Donne e lo Sport in Europa”. L’inaugurazione si terrà sabato alle ore 17 e io sarò con voi per raccontarvi questo per - facebook.com Vai su Facebook

Roma eventi Weekend. Elodie e Annalisa a Palazzo dello Sport, i Negrita al Parco della Musica, Roma Arte in Nuvola all'Eur Vai su X

Roma eventi weekend. Rkomi al Parco della Musica, Carl Brave al Palazzo dello Sport, Musei in Musica e Panettone Maximo - Al Casino dei Principi a Villa Torlonia, in mostra le opere di Antonio Scordia. Riporta ilmessaggero.it

Roma eventi Weekend. Elodie e Annalisa a Palazzo dello Sport, i Negrita al Parco della Musica, Roma Arte in Nuvola all'Eur - Grande spazio però è dedicato anche all’arte moderna e contemporanea. Come scrive msn.com

Sagre ed eventi a Roma e nel Lazio nel weekend del 22 e 23 novembre: gli appuntamenti da non perdere - I migliori eventi del finesettimana dal 21 al 23 novembre a Roma e nel Lazio. Segnala fanpage.it