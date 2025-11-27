WEC niente ‘Iron Dames’ nel Mondiale 2026

Inizia a delinearsi l’entry list del FIA World Endurance Championship 2026. Dopo Peugeot, in azione con due 9X8, arriva la conferma ufficiale dell’assenza dallo schieramento della formazione delle Iron Dames, line-up tutta femminile presente nel Mondiale dal 2021. Le tante indiscrezioni negli ultimi mesi hanno trovato una conferma ufficiale, un post sui social network è arrivata quest’oggi. Le ragazze hanno gareggiato full-time nel 2025 con una Porsche 992 GT3- R dopo l’impegno nel 2024 con una Lamborghini Huracan GT3 EVO2. ‘Le Dames’ hanno voluto comunicare ai tifosi: “ La lista di iscrizione FIA WEC sarà presto rivelata, non vedrete però una Porsche sotto lo striscione di Iron Dames. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, niente ‘Iron Dames’ nel Mondiale 2026

#BreakingNews #WEC #LMGT3 #IronDames #withdrawal Iron Dames ha annunciato poche ore fa, attraverso i social, che non prenderà parte alla stagione 2026 del FIA WEC. La squadra di Deborah Mayer lascerà la serie dopo 5 stagioni.

#WEC | Le Iron Dames non parteciperanno alla stagione 2026

