Washington spari contro soldati della Guardia Nazionale | due feriti Fermato afghano

Rahmanullah Lakanwal è arrivato negli Stati Uniti nel 2021 con i permessi speciali forniti dall'amministrazione di Joe Biden. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Washington, spari contro soldati della Guardia Nazionale: due feriti. Fermato afghano

#NEWS - +++ #Usa, spari a #Washington vicino alla #CasaBianca, uccisi due soldati della Guardia Nazionale. Arrestato l'attentatore. #Trump: 'L'animale che ha sparato è gravemente ferito, ma nonostante tutto pagherà un prezzo altissimo' Tre feriti gravi e di Vai su X

Spari vicino alla Casa Bianca: morti due soldati. Trump: "Un animale, pagherà" #26novembre #iltempoquotidiano https://www.iltempo.it/esteri/2025/11/26/news/spari-vicino-casa-bianca-washington-morti-soldati-guardia-nazionale-fermato-sospettato-4515807 - facebook.com Vai su Facebook

Spari alla Casa Bianca, Washington «occupata» dagli uomini in mimetica. E Trump ne invia altri 500 - La polemica sull'esercito nelle città (e nella capitale i soldati raccolgono spazzatura) ... Da corriere.it

Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, spari vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale feriti ... Da tg24.sky.it

Spari a Washington, Trump: «L'animale che ha sparato pagherà un prezzo altissimo» - L'uomo che ha sparato è un migrante afghano di 29 anni, Rahmanullah Lakanwal, arrivato negli Stati Uniti nel 2021, secondo quanto riferisce la Cnn citando fonti informate. Secondo tio.ch